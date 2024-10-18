На Кронштадтской улице автобус угодил в провал. Рядом парение из труб, об этом сообщают читатели Мойки78.
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На Кронштадтской улице автобус угодил в провал. Рядом парение из труб, об этом сообщают читатели Мойки78.