В ДНР при обстреле Великой Новоселки со стороны ВСУ тяжело ранен мирный житель

Мирный житель Великой Новоселки в ДНР был тяжело ранен в результате обстрела со стороны ВСУ. «Тяжело ранен мужчина 1969 года рождения», — сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
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