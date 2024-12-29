Новый выброс мазута зафиксировали на пляже в Анапе

Об этом сообщил 29 декабря оперштаб.фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Краснодарского краяНовый выброс мазута, вызванный крушением танкеров и разлива нефтепродутов в Керченском проливе, произошел на пляже в Анапе, сообщил 29 декабря Telegram-канал оперштаба Краснодарского края.