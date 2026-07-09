Казахстан пригласил Володина и Матвиенко на выборы в Курултай

Глава Министерства иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев направил официальные приглашения председателю Парламентской Ассамблеи ОДКБ Вячеславу Володину и председателю Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, председателю Совета Федерации Российской Федерации Валентине Матвиенко.
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