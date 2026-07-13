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До 512 ГБ ОЗУ и две Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell: представлены настольные ПК Slimbook Nexus

До 512 ГБ ОЗУ и две Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell: представлены настольные ПК Slimbook Nexus

Цена стартует от 1995 евроИспанская компания Slimbook представила новую линейку рабочих станций Nexus, рассчитанную на разработчиков искусственного интеллекта и специалистов, работающих с ресурсоемкими вычислениями.

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