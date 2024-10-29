Ветеранов спецоперации просят пропускать на футбол без Fan ID

Над инициативой собираются поработать петербургские депутаты Для ветеранов специальной военной операции хотят отменить Fan ID — «паспорт болельщика», без которого невозможно приобрести билет на футбольный матч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии