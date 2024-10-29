НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

131 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • РОМАН Молчанов
    Хватит уже выдумывать.Сидела Ванга и каждый день,месяц и год предсказывала ))) БРЕД !СМИ узнали, что я...
  • yury
    Не только у временных. Многие молодые врачи ведут себя также. Уже не говорю о "Ценных специалистах"Дефицит врачей в ...
  • yury
    Уже лет 10 не смотрим семьей эту видеопомойку.Депутат призвал о...

Ветеранов спецоперации просят пропускать на футбол без Fan ID

Над инициативой собираются поработать петербургские депутаты Для ветеранов специальной военной операции хотят отменить Fan ID — «паспорт болельщика», без которого невозможно приобрести билет на футбольный матч.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх