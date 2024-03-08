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Мы соседи по планете

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Как выглядели плакаты любимых советских фильмов для разных стран: Stalker, Ivan Vasilievich, Little Vera и другие

Как выглядели плакаты любимых советских фильмов для разных стран: Stalker, Ivan Vasilievich, Little Vera и другие

Советские фильмы в свое время пользовались успехом не только в СССР, но и за его пределами. К примеру, фильм «Кин-Дза-Дза» когда-то занимал третье место по популярности за рубежом, а «Москва слезам не верит» даже получил Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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