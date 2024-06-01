Максим Гольдарб: Премьер Грузии – против превращения страны в Украину-2

«К 2013 году Украина была государством, у которой была территориальная целостность, с экономикой 200 миллиардов долларов, а сегодня страна развалилась, экономика страны качественно сократилась за столько лет, 20% территорий страны оккупированы, десятки тысяч человек погибли, и кто возьмет на себя за это ответственность?» — премьер Грузии Кобахидзе.