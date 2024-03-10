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Монфис в матче с Хуркачем впервые с августа обыграл соперника из топ-10

Монфис в матче с Хуркачем впервые с августа обыграл соперника из топ-10

54-я ракетка мира Гаэль Монфис в Индиан-Уэллс обыграл №8 Хуберта Хуркача – 6:0, 6:7(2), 6:2. Для француза это первая с августа победа над игроком топ-10.

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