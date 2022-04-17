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«Коламбус» не вышел в плей-офф во 2-й раз подряд

«Коламбус» не вышел в плей-офф во 2-й раз подряд. Клуб официально лишился шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли после победы «Вашингтона» над «Монреалем» (8:4).

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