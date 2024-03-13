Путин заявил, что инициатива в зоне СВО полностью в руках ВС РФ

Инициатива в зоне СВО полностью перешла к российским военным, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что киевский режим бросал своих солдат на убой в Крынки Херсонской области, чтобы выпросить у Запада больше денег.
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