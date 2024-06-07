Глава Киевской ОВА Кравченко: после тревоги загорелся промышленный объект

Промышленный объект загорелся в Киевской области после работы систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил начальник местной военной администрации Руслан Кравченко на своей странице в соцсети Facebook*.
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