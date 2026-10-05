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Звериный юмор: финалисты Nikon Comedy Wildlife Awards

Звериный юмор: финалисты Nikon Comedy Wildlife Awards

Организаторы Nikon Comedy Wildlife Awards опубликовали шорт-лист двенадцатого сезона. В финал прошли свыше сорока забавных снимков, выбранных из рекордного количества работ — десяти тысяч заявок.

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