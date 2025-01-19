Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил Владимиру Путину свои стремления к Западу и попросил не думать о республике плохо.
Заигрался с Западом: Пашинян попросил Путина не думать плохо об Армении
Комментарии
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Eduard
Не возьмут Армению потому что она Восток и слава богу,не придется под дудочку идиотов Брюсселя скакать!
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17 час.
Eduard
Турции 25 лет обещают ЕС,могут и сто лет,главное обещать,это некая зависимость Турции от Европы.Армении тоже обещать зудут 50 лет,вернее "водить ха нос" как дураков!
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17 час.
Eduard
Эта двуличная Змея Паршивян пытается и тех и тех доить!
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17 час.
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