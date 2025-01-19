Заигрался с Западом: Пашинян попросил Путина не думать плохо об Армении

Eduard Не возьмут Армению потому что она Восток и слава богу,не придется под дудочку идиотов Брюсселя скакать!

Eduard Турции 25 лет обещают ЕС,могут и сто лет,главное обещать,это некая зависимость Турции от Европы.Армении тоже обещать зудут 50 лет,вернее "водить ха нос" как дураков!