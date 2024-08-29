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Названы востребованные вакансии на рынке труда среди инвестиционных работников

Названы востребованные вакансии на рынке труда среди инвестиционных работников

Платформа для торговли зарубежными акциями UTEX совместно с аналитиками hh.ru провели исследование с целью узнать о росте вакансий и зарплат на рынке труда среди инвестиционных работников и выяснили, что количество вакансий инвестиционного аналитика за последний год выросло на 76%.

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