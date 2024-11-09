В Германии рассказали о ярости Штайнмайера после критики его позиции по России

Bild: Штайнмайер рассердился на писателя после критики его позиции по РФ Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер был в ярости после того, как писатель Марко Мартин на мероприятии в Берлине раскритиковал политика за прежнюю позицию в отношении к России.