В Германии рассказали о ярости Штайнмайера после критики его позиции по России

Bild: Штайнмайер рассердился на писателя после критики его позиции по РФ Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер был в ярости после того, как писатель Марко Мартин на мероприятии в Берлине раскритиковал политика за прежнюю позицию в отношении к России.
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