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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Буцаев о ЦСКА: «Видна работа Никитина по сплочению коллектива и слаживанию игровых действий. Клуб выглядит как будущий финалист Кубка Гагарина»

Бывший главный тренер ЦСКА Вячеслав Буцаев высказался о результатах клуба в текущем сезоне. ЦСКА идет 2-м на Западе с 20 очками в 13 играх.

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