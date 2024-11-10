Аморим может с задержкой приступить к работе в «МЮ». Клуб ожидает подтверждения рабочей визы нового тренера (ESPN)

Сообщалось, что Аморим должен вступить в должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» 11 ноября. По информации ESPN, португальский специалист может приступить к работе с задержкой, поскольку «МЮ» по-прежнему ожидает подтверждения его рабочей визы.
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