Russell Brand in court for rape trial jury selection

Jury selection began Monday in London's Southwark Crown Court in the trial of Russell Brand who is charged with rape and sexual assault.
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