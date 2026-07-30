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Потеря матери в 12 лет, три брака и «пунктирный» союз с Еленой Кореневой: как сложилась судьба актера Андрея Ташкова

Потеря матери в 12 лет, три брака и «пунктирный» союз с Еленой Кореневой: как сложилась судьба актера Андрея Ташкова

Андрей Ташков продолжил дело знаменитых родителей, хотя его путь в кино сложился иначе. Сын режиссера Евгения Ташкова и актрисы Екатерины Савиновой рано остался без матери.

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