В Ивановской области сотрудники полиции и общественники организуют встречи с молодёжью в рамках оперативно-профилактической акции «Нет ненависти и вражде»

В рамках всероссийской акции «Нет ненависти и вражде» сотрудники УМВД России по Ивановской области и члены Общественного совета ведомства встречаются с молодежью региона на занятиях по правовому воспитанию подрастающего поколения.
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