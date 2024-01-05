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Военные КНДР выпустили около 200 снарядов в сторону островов Южной Кореи

Военные КНДР выпустили около 200 артиллерийских снарядов с западного побережья в сторону островов Южной Кореи, сообщили в южнокорейском агентстве Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

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