Военные КНДР выпустили около 200 снарядов в сторону островов Южной Кореи

Военные КНДР выпустили около 200 артиллерийских снарядов с западного побережья в сторону островов Южной Кореи, сообщили в южнокорейском агентстве Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.
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