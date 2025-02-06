❄️ Снег идет на Ангарском перевале. Спасатели обеспечивают безопасность на дороге «С установлением снежного покрова мы обеспечиваем безопасность на Ангарском перевале.
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❄️ Снег идет на Ангарском перевале. Спасатели обеспечивают безопасность на дороге «С установлением снежного покрова мы обеспечиваем безопасность на Ангарском перевале.