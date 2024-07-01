Певец Валерий Леонтьев возмутился слухам о втором гражданстве и заверил, что живет в России

Певец Валерий Леонтьев: У меня одно гражданство, и оно — российское С момента, как известный российский певец Валерий Леонтьев объявил о своем намерении покинуть сцену, в сети появились слухи, якобы артист решил уехать из страны и обосноваться в США.
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