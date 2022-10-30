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Гурулев заявил, что Россия давно готовилась к прямому столкновению с НАТО

Гурулев заявил, что Россия давно готовилась к прямому столкновению с НАТО

Член оборонного комитета Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев в эфире Youtube-канала «Дайте сказать!» заявил, что Россия уже давно ведет подготовку к боевым столкновениям с НАТО, который наращивает военную мощь в непосредственной близости к РФ.

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