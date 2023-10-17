Минфин предложил с 2024 года повысить минимальную розничную цену на водку

Минфин РФ предложил повысить с 2024 года минимальную цену на водку, коньяк и бренди. Соответствующий проект приказа министерства опубликован 16 октября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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