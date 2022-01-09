С миру по нитке

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Оригинальный настенный светильник "Дерево", который очень легко сделать своими руками!

Оригинальный настенный светильник "Дерево", который очень легко сделать своими руками!

Как одновременно сделать светильник и интересный настенный декор, украшающий интерьер? Очень просто, если последовать мастер-классу ниже! В результате работы у вас получится оригинальное и впечатляющее украшение, к тому же, сделанное своими руками.

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