Оригинальный настенный светильник "Дерево", который очень легко сделать своими руками!

Как одновременно сделать светильник и интересный настенный декор, украшающий интерьер? Очень просто, если последовать мастер-классу ниже! В результате работы у вас получится оригинальное и впечатляющее украшение, к тому же, сделанное своими руками.
Как одновременно сделать светильник и интересный настенный декор, украшающий интерьер? Очень просто, если последовать мастер-классу ниже! В результате работы у вас получится оригинальное и впечатляющее украшение, к тому же, сделанное своими руками.
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