5 самых полезных продуктов для завтрака

Завтрак часто называют самым значимым приемом пищи за день, и не зря. Полноценный и сбалансированный завтрак способен восполнить запас энергии, утолить голод и заложить основу для хорошего самочувствия в течение всего дня.
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