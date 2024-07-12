Япония заявила об обеспокоенности сотрудничеством РФ и КНР в военной сфере

Япония сильно обеспокоена из-за усиления сотрудничества между РФ и КНР, в том числе в военной сфере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад министерства обороны страны, официально утвержденный в ходе заседания правительства 12 июля.
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