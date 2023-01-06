Шахназаров высказался о Галкине и Меладзе после скандалов с националистическими лозунгами

Блогер и журналист Михаил Шахназаров высказался о юмористе Максиме Галкине (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) и певце Валерии Меладзе после скандалов с националистическими лозунгами, которые артисты произнесли во время выступлений.