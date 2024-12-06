Кому лень смотреть, вот основные тезисы интервью Лаврова американскому журналисту Такеру:— Нет сомнений, что Украина не смогла бы использовать современное оружие большой дальности без прямого участия военнослужащих США, это опасно;— Россия не хочет усугублять ситуацию, надеется, что её сигнал США в виде испытания «Орешника» был вос.