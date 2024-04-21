´Элементарно, Ватсон´: шинники приняли участие в квизе ´Дом Шерлока´.

Девять раундов, десятки вопросов, 66 участников, 11 команд, один победитель и разделенная на всех бездна положительных эмоций: в минувшую пятницу в столовой АИКа шинники устроили мозговой штурм, приняв участие в квизе ´Дом Шерлока´.