Языковое гетто: раскрыта правда о мигрантах в российских школах

Им нужен русский язык? Так пусть платят за дошкольное обучение ему своих детей! Почему мы должны за всех платить?

miftirina Николаева

А то сели России на шею и ножки свесили. Получается что мы глупые, а не добрые... Нами как хотят так и пользуются. Срам просто)