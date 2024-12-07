Известия Старые микрорайоны Твери, застроенные хрущёвками, уже несколько лет активно заселяются приезжими из Средней Азии и с Кавказа.
Языковое гетто: раскрыта правда о мигрантах в российских школах
Комментарии
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miftirina Николаева
Им нужен п
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18 час.
miftirina Николаева
Им нужен русский язык? Так пусть платят за дошкольное обучение ему своих детей! Почему мы должны за всех платить?
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18 час.
miftirina Николаева
А то сели России на шею и ножки свесили. Получается что мы глупые, а не добрые... Нами как хотят так и пользуются. Срам просто)
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18 час.
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