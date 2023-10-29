Fashion: Как девушка с синдромом Дауна стала моделью, сломала стереотипы и покорила миллионы сердец: Джессика Хасинто

Эта девушка из Венесуэлы обладает удивительной харизмой и очарованием, она привлекает к себе внимание окружающих, и буквально влюбляет в себя с первого момента общения, а когда выходит на подиум, появляется ощущение чего-то необычного, сказочного, захватывающего.