В академии «Молодежь Москвы» открыт осенний набор на бесплатное обучение цифровым профессиям

Начался прием заявок на осенний поток академии «Молодежь Москвы». Жители столицы в возрасте от 16 до 35 лет смогут бесплатно пройти пять интенсивных онлайн-курсов, посвященных востребованным цифровым направлениям, подробности сообщила председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова В академии «Молодежи Москвы» стартовал скоро стартует осенний поток обучения, сейчас на нее собирают заявки.