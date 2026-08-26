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МОСИНФОРМ

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В академии «Молодежь Москвы» открыт осенний набор на бесплатное обучение цифровым профессиям

В академии «Молодежь Москвы» открыт осенний набор на бесплатное обучение цифровым профессиям

Начался прием заявок на осенний поток академии «Молодежь Москвы». Жители столицы в возрасте от 16 до 35 лет смогут бесплатно пройти пять интенсивных онлайн-курсов, посвященных востребованным цифровым направлениям, подробности сообщила председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова В академии «Молодежи Москвы» стартовал скоро стартует осенний поток обучения, сейчас на нее собирают заявки.

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