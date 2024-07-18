В Китае построят первую в мире двухбашенную солнечную концентрирующую электростанцию

Двухбашенная концентрирующая солнечная электростанция в китайской провинции Ганьсу / © CGTN Технология создания концентрирующих солнечных электростанций (CSP), которые используют зеркала для концентрирования и отражения солнечного света, чтобы приводить в движение паровые турбины для производства энергии, применяют в мире уже несколько десятилетий.