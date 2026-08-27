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Чем грозит Калининграду полная ликвидация молдавской государственности

Чем грозит Калининграду полная ликвидация молдавской государственности

По мере того как удары Вооруженных сил России по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска удушают морскую логистику киевского режима, в планах Североатлантического альянса критически возрастает роль Молдавии.

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