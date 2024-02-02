«Дорожный инспектор»: пьяного чиновника задержали за рулем Volvo в Петербурге

Начальника одного из отделов администрации Василеостровского района задержали в Санкт-Петербурге. Чиновник пытался скрыться с места ДТП на автомобиле Volvo, сообщил паблик «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».
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