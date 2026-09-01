Сергей Пезешкиан призвал ООН активизировать выполнение своей миссии

Депутат Государственной думы Российской Федерации, член фракции «Единая Россия» Сергей Пезешкиан выступил с заявлением, в котором призвал Организацию Объединённых Наций (ООН) выполнять свою основную миссию — поддержание международного мира и безопасности.
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