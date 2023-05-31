Завершено расследование уголовных дел о получении взяток и служебном подлоге

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовных дел по обвинению заместителя начальника отдела жилищного надзора и лицензионного контроля по центральному округу государственной жилищной инспекции Республики Дагестан Янгылыча Муслимова и консультанта отдела надзора за капитальным ремонтом жилищного фонда и взаимодействия с органами муниципального жилищного контроля государственной жилищной инспекции Республики Дагестан Магомеда Магомедова.