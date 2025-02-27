Генеральный директор Amazon прокомментировал будущее франшизы о Джеймсе Бонде...

Генеральный директор Amazon прокомментировал будущее франшизы о Джеймсе БондеПосле того как Amazon приобрела MGM и получила полный творческий контроль над франшизой о Джеймсе Бонде, генеральный директор компании Энди Джесси поделился своими мыслями о будущем 007.