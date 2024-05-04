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Закон и Порядок

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Просемейные активисты: некоторый шанс есть

Просемейные активисты: некоторый шанс есть

В Испании консерваторы вешают рекламу «рожайте больше детей». Подача у рекламы такая: «Они говорят, что подсчитали, сколько загрязняет окружающую среду каждый ребенок… и они забыли, что мир без загрязнения того не стоит, если нет людей, которые могли бы наслаждаться им» (ссылка).

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