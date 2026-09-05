ФАБ-рекорд

Противник ноет, что в августе РФ поставила рекорд по применению ФАБов за все время СВО.В среднем в сутки бросали 283 штуки по подсчетам противника.
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