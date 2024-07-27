Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 797 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    Губошлепа отправьте в Париж.. с билетом в один конец. Пусть восхищается. Это его тема."Тянет к трансам,...
  • Galina Bobryasheva
    Брехать, Катька, не мешки ворочать! Когда брешешь,то хотя бы перечитывай свою галиматью! А если ума не хватает даже с...А было так - 2012...
  • Сергей
    Посадить любого можно, если правильно подобрать статью УК. Но он "неподсудный" депутат, а ели тягается с генералом, з...ДЕПУТАТ ПОШЁЛ ПРО...

Открытие Олимпиады: дым без огня, парад извращенцев, повешение вверх ногами

Открытие Олимпиады: дым без огня, парад извращенцев, повешение вверх ногами

  Российские спортсмены «без Родины и флага» попали в трансгендерный ад Церемония открытия Олимпийских игр в Париже наглядно продемонстрировала полный крах западной цивилизации, превращение праздника олимпизма и его идеалов в парад трансгендеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Valentina hohlova
судя по поведению у Тарасовой с Губерниевым родина тоже далеко далЁко от России.
Ответить
9 час.
Виктор Шилин
Не, не наши спортсмены, а люди почему то живущие у нас.
Ответить
5 час.
Виктор Шилин
Тарасиха и губер, шерочка с машерочкой, мудачьё от спорта.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх