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ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках американскими ракетами ATACMS

ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках американскими ракетами ATACMS

О ракетном ударе сообщил в своем Телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в своем Телеграм-канале о том, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках американскими ракетами ATACMS.

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