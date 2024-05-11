О ракетном ударе сообщил в своем Телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в своем Телеграм-канале о том, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках американскими ракетами ATACMS.