КНР открывает границы: что важно знать об условиях въезда и визах в Китай в 2023 году

Китай с 6 февраля отменяет антиковидные ограничения и открывает свои границы для путешественников. Это означает, что вскоре россияне смогут снова путешествовать в Поднебесную, посещать Великую китайскую стену и гулять по улицам Шанхая и Пекина.
Китай с 6 февраля отменяет антиковидные ограничения и открывает свои границы для путешественников. Это означает, что вскоре россияне смогут снова путешествовать в Поднебесную, посещать Великую китайскую стену и гулять по улицам Шанхая и Пекина.
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