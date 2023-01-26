Вечерняя Москва

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КНР открывает границы: что важно знать об условиях въезда и визах в Китай в 2023 году

КНР открывает границы: что важно знать об условиях въезда и визах в Китай в 2023 году

Китай с 6 февраля отменяет антиковидные ограничения и открывает свои границы для путешественников. Это означает, что вскоре россияне смогут снова путешествовать в Поднебесную, посещать Великую китайскую стену и гулять по улицам Шанхая и Пекина.

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