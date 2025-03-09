Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным домом

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести дополнительную проверку и ускорить расследование уголовного дела в связи с затянувшимся расселением аварийного дома в Новосибирске.
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