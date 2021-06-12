«Кьер глубоко шокирован и не смог доиграть. Они с Эриксеном друзья». Тренер Дании о замене капитана

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд прокомментировал замену капитана Симона Кьера на 63-й минуте матча против Финляндии (0:1).
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