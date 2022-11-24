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Сербия ни разу не пробила в створ Бразилии и уступила по ударам 4:24

Сборная Бразилии не допустила ни одного удара в створ ее ворот в матче с Сербией. Команда Тите победила в первом матче на ЧМ-2022 со счетом 2:0 благодаря дублю форварда Ришарлисона.

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