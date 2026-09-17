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Царьград

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Путин поздравил 101-летнего ветерана войны Евгения Знаменского

Путин поздравил 101-летнего ветерана войны Евгения Знаменского

Евгений Знаменский, ветеран войны, встречавший Победу в Берлине, планирует проголосовать на выборах в Госдуму на дому.

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